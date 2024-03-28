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14:37 (мск), источник: Vesti.kz

Игрока сборной Казахстана увели у другого европейского клуба

Казахстанский полузащитник Абинур Нурымбет подписал контракт с футбольным клубом «Гомель», передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

По информации пресс-службы белорусской команды, соглашение с 18-летним казахстанцем заключено до конца нынешнего сезона. До этого он играл за другой белорусский клуб «Энергетик-БГУ», в составе которого провел 12 матчей в чемпионате, забил два гола и отдал шесть голевых передач.

Абинур — воспитанник «Тараза». В 2021 году начал выступать за молодежный состав «Тараз М» во второй лиге Казахстана. В феврале 2023-го присоединился к «Улытау», вместе с которым продолжил играть в третьем по силе дивизионе страны. В середине сезона перешел в «Энергетик-БГУ».

Является действующим игроком юношеской сборной Казахстана U-19. «Гомель» выступает в высшей лиге Беларуси, после первого тура располагается на шестом месте в таблице, имея в активе один балл.

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