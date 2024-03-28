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20:47 (мск), источник: Sport24

Передача «Футбольный клуб» продолжит выходить без Василия Уткина

Редактор «Футбольного клуба» Павел Чепурин заявил, что выпуски продолжат выходить без участия основателя и ведущего передачи Василия Уткина.

Передача «Футбольный клуб» продолжит выходить без Василия Уткина | Источник: Sport24

Редакторы опубликовали видео в телеграм-канале Уткина, в котором сделали заявление о будущем передачи.

«Мы знаем, что вас волнует судьба “Футбольного клуба” после ухода Васи. А еще мы знаем, что Вася очень гордился, что “Футбольный клуб” — программа о футболе, которая выходит дольше всех.

В этом году “Футбольному клубу” исполнится 30 лет, и он был всегда. Мы хотели бы, чтобы “Футбольный клуб” продолжал жить и после его смерти. И он будет жить. Выпуски “Футбольного клуба” продолжат выходить на канале Василия Уткина. Только теперь за них будем отвечать мы — мы с вами», — сказал Чепурин.

Далее редактор вместе с бывшими коллегами Уткина по «Футбольному клубу» произнесли главную цитату комментатора «Играйте в футбол». Должности Дениса Казанского, Константина Генича, Романа Гутцайта, Романа Нагучева и других в «Футбольном клубе» указаны на видео в настоящем времени. Вероятно, деятельностью на канале в будущем будут заниматься они.

На ютуб-канале «Футбольный клуб» уже вышел выпуск, в котором бывшие коллеги Уткина рассказали интересные истории, связанные с Василием.

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