Передача «Футбольный клуб» продолжит выходить без Василия Уткина

«Мы знаем, что вас волнует судьба “Футбольного клуба” после ухода Васи. А еще мы знаем, что Вася очень гордился, что “Футбольный клуб” — программа о футболе, которая выходит дольше всех.



В этом году “Футбольному клубу” исполнится 30 лет, и он был всегда. Мы хотели бы, чтобы “Футбольный клуб” продолжал жить и после его смерти. И он будет жить. Выпуски “Футбольного клуба” продолжат выходить на канале Василия Уткина. Только теперь за них будем отвечать мы — мы с вами», — сказал Чепурин.