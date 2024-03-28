Макаров смотрел шоу Слуцкого и Дзюбы: «Было интересно. У Леонида неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артемом» | Источник:

Я люблю иногда отвлечься, посмеяться. А у него [Слуцкого] неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артемом«, — сказал полузащитник “Динамо”.