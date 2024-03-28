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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Макаров смотрел шоу Слуцкого и Дзюбы: «Было интересно. У Леонида неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артемом»

"Да, смотрел, и мне было интересно.

Макаров смотрел шоу Слуцкого и Дзюбы: «Было интересно. У Леонида неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артемом» | Источник: Sports.Ru

Я люблю иногда отвлечься, посмеяться. А у него [Слуцкого] неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артемом«, — сказал полузащитник “Динамо”.

Ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы выходило с апреля по декабрь 2023 года. Гостями проекта были Василий и Алексей Березуцкие, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко и другие футболисты.

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