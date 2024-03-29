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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

В прокуратуре сделали заявление о казахстанском футбольном клубе: подробности

Прокуратура Кокшетау выступила с заявлением о защите конституционных прав работников футбольного клуба «Окжетпес», сообщают Vesti.kz.

Окжетпес
Источник: ФК "Окжетпес"

«Органами прокуратуры особое внимание уделяется соблюдению трудового законодательства со стороны работодателей.

В ходе надзорной деятельности установлено, что ГКП на ПХВ Футбольный клуб “Оқжетпес” при Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области имеет задолженность по заработной плате перед 160 работниками на общую сумму 425 миллионов тенге.

По акту прокурорского надзора долг перед работниками полностью погашен, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности», — гласит сообщение прокуратуры.

Напомним, в КПЛ-2023 «Окжетпес» занял 12 место, вылетев в первую лигу.

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