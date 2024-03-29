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20:10 (мск), источник: ТАСС

Российский вратарь Лунев стал чемпионом Азербайджана по футболу в составе «Карабаха»

Команда обеспечила себе победу за восемь туров до конца турнира.

Россия
Карабах
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 марта. «Карабах» с российским вратарем Андреем Луневым в составе со счетом 6:1 обыграл «Кяпаз» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Азербайджана по футболу и досрочно обеспечил победу в турнире.

В составе гостей забитыми мячами отметились Жулио Ромао (21-я минута), Жуниньо (52, 56), Аббас Гусейнов (65), Элвин Джафаркулиев (69) и Редон Джиджа (88). У проигравших отличился Латир Фалл (90). Лунев провел весь матч.

«Карабах» набрал 69 очков после 28 матчей и стал недосягаемым для соперников. Вторую строчку занимает «Нефтчи» с 43 очками. «Нефтчи» может набрать еще максимум 24 очка.

Луневу 32 года, он перешел в «Карабах» из германского «Байера» в 2023 году. В Российской премьер-лиге играл за «Уфу» и петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России. За сборную России Лунев провел 7 матчей.

«Карабах» выиграл чемпионат Азербайджана в 11-й раз и в третий раз подряд.

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