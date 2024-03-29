Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Ланс
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Ростов
14
Футбол. Первая лига
30.03
Енисей
Химки
Футбол. Премьер-лига
30.03
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
30.03
СКА-Хабаровск
Сокол
Все события
22:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Фенербахче» призвал не покупать билеты на матч за Суперкубок

Президент «Фенербахче» призвал не покупать билеты на матч за Суперкубок Турции.

Фенербахче
Галатасарай
Источник: AP 2023

АНКАРА, 29 мар — РИА Новости. Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч призвал болельщиков клуба не покупать билеты на матч за Суперкубок страны с «Галатасараем», а дождаться итогов заседания совета директоров «Фенербахче».

Седьмого апреля стамбульские клубы «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграют друг против друга в матче за Суперкубок Турции в Шанлыурфе. Ранее Коч назвал нынешний сезон в чемпионате страны «самым отвратительным». Второго апреля клуб проведет заседание совета директоров, ранее сообщалось, что «Фенербахче» рассматривает вариант с переходом из чемпионата Турции в футбольную лигу другой страны.

«Федерация футбола Турции (TFF) выставила на продажу билеты на 7 апреля. Мы их не продавали. Я обращаюсь к болельщикам “Фенербахче” прямо сейчас. Пожалуйста, не покупайте билеты и не организовывайте поездки на 7 апреля. Дождитесь 2 апреля», — приводит слова Коча NTV Spor.

17 марта болельщики турецкого футбольного клуба «Трабзонспор» после матча, в котором их команда проиграла со счетом 2:3, выбежали на поле и напали на игроков «Фенербахче». Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о начатом расследовании инцидента. В понедельник стало известно, что стамбульский клуб рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны. Седьмого апреля «Галатасарай» сыграет против «Фенербахче» в матче за Суперкубок Турции.

За восемь туров до финиша сезона-2023/24 «Фенербахче» занимает второе место в чемпионате Турции, отставая на два очка от «Галатасарая».

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Встреча с Путиным, КВН и кастинги: новая жизнь Валиевой после суда
Вратарь сборной России объяснил, почему перестал общаться с украинцем
Названа причина медийной активности Дзюбы
ЦСКА выгнал Федотова из клуба. И ради этого ссорились со всем миром?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь