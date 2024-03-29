Президент «Фенербахче» призвал не покупать билеты на матч за Суперкубок

АНКАРА, 29 мар — РИА Новости. Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч призвал болельщиков клуба не покупать билеты на матч за Суперкубок страны с «Галатасараем», а дождаться итогов заседания совета директоров «Фенербахче».

Седьмого апреля стамбульские клубы «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграют друг против друга в матче за Суперкубок Турции в Шанлыурфе. Ранее Коч назвал нынешний сезон в чемпионате страны «самым отвратительным». Второго апреля клуб проведет заседание совета директоров, ранее сообщалось, что «Фенербахче» рассматривает вариант с переходом из чемпионата Турции в футбольную лигу другой страны.

«Федерация футбола Турции (TFF) выставила на продажу билеты на 7 апреля. Мы их не продавали. Я обращаюсь к болельщикам “Фенербахче” прямо сейчас. Пожалуйста, не покупайте билеты и не организовывайте поездки на 7 апреля. Дождитесь 2 апреля», — приводит слова Коча NTV Spor.

17 марта болельщики турецкого футбольного клуба «Трабзонспор» после матча, в котором их команда проиграла со счетом 2:3, выбежали на поле и напали на игроков «Фенербахче». Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о начатом расследовании инцидента. В понедельник стало известно, что стамбульский клуб рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны. Седьмого апреля «Галатасарай» сыграет против «Фенербахче» в матче за Суперкубок Турции.