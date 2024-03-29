Президент «Фенербахче» призвал не покупать билеты на матч за Суперкубок
Президент «Фенербахче» призвал не покупать билеты на матч за Суперкубок Турции.
Президент «Фенербахче» призвал не покупать билеты на матч за Суперкубок Турции.
АНКАРА, 29 мар — РИА Новости. Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч призвал болельщиков клуба не покупать билеты на матч за Суперкубок страны с «Галатасараем», а дождаться итогов заседания совета директоров «Фенербахче».
Седьмого апреля стамбульские клубы «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграют друг против друга в матче за Суперкубок Турции в Шанлыурфе. Ранее Коч назвал нынешний сезон в чемпионате страны «самым отвратительным». Второго апреля клуб проведет заседание совета директоров, ранее сообщалось, что «Фенербахче» рассматривает вариант с переходом из чемпионата Турции в футбольную лигу другой страны.
«Федерация футбола Турции (TFF) выставила на продажу билеты на 7 апреля. Мы их не продавали. Я обращаюсь к болельщикам “Фенербахче” прямо сейчас. Пожалуйста, не покупайте билеты и не организовывайте поездки на 7 апреля. Дождитесь 2 апреля», — приводит слова Коча NTV Spor.
17 марта болельщики турецкого футбольного клуба «Трабзонспор» после матча, в котором их команда проиграла со счетом 2:3, выбежали на поле и напали на игроков «Фенербахче». Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о начатом расследовании инцидента. В понедельник стало известно, что стамбульский клуб рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны. Седьмого апреля «Галатасарай» сыграет против «Фенербахче» в матче за Суперкубок Турции.
За восемь туров до финиша сезона-2023/24 «Фенербахче» занимает второе место в чемпионате Турции, отставая на два очка от «Галатасарая».