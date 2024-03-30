Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
14:00
СКА-Хабаровск
Сокол
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Севилья
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Ленинградец
Футбол. Первая лига
16:00
Арсенал
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Первая лига
08:00
Енисей
Химки
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Монца
Футбол. Премьер-лига
17:30
Балтика
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Монако
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Волгарь
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
29.03
Кадис
Гранада
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Лилль
Ланс
21
Все события
09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси пропустит очередной матч «Интер Майами» из-за травмы

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси пропустит очередной матч своего клуба в рамках американской лиги МЛС, сообщает Mundoalbiceleste.

Источник: Reuters

Завтра, 31 марта, в 2:30 мск «Интер Майами» начнёт матч с «Нью-Йорк Сити», однако звёздный аргентинец не примет в нём участия из-за ранее полученной травмы задней поверхности бедра. 36-летний футболист уже пропустил два матча Аргентины с Сальвадором и Коста-Рикой и продолжает восстановление.

Идея тренерского штаба состоит в том, чтобы он был готов к матчу Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея» в среду, 3 апреля.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь