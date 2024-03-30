Лионель Месси пропустит очередной матч «Интер Майами» из-за травмы

Завтра, 31 марта, в 2:30 мск «Интер Майами» начнёт матч с «Нью-Йорк Сити», однако звёздный аргентинец не примет в нём участия из-за ранее полученной травмы задней поверхности бедра. 36-летний футболист уже пропустил два матча Аргентины с Сальвадором и Коста-Рикой и продолжает восстановление.

Идея тренерского штаба состоит в том, чтобы он был готов к матчу Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея» в среду, 3 апреля.