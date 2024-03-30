Месси пропустит третий матч «Интер Майами» подряд. У футболиста травма задней поверхности бедра

«Интер Майами» надеется, что Лионель Месси сможет сыграть в следующей игре команды против «Монтеррея» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Месси не играет за «Интер Майами» с 14 марта, когда он провел 50 минут в игре с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.