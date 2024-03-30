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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Шоу Дзюбы и Слуцкого — это был мой основной спортивный контент». Кукояка о ютубе

— Что ты смотришь на спортивном ютубе?
«Шоу Дзюбы и Слуцкого — это был мой основной спортивный контент». Кукояка — о юутбе | Источник: Sports.Ru

— Больше всего слежу за 2Drots. Когда они победили ЦСКА, я написал, племяннику моей жены, он их оператор: «Вы осуществили мечту всех дворовых пацанов».

Они вышли из обычной коробки на большой стадион и обыграли ЦСКА. Это мотивирует молодое поколение, дает надежду. Меня это зажигает. Пацаны делают важное дело. Я за ними послеживаю. Но не так, чтобы это превращалось в рутину. Я не смотрю все матчи, но за такими знаковыми моментами стараюсь следить.

Еще шоу Дзюбы и Слуцкого — это был мой основной спортивный контент, — рассказал Кукояка в интервью Спортсу.

«Я обожал Человека-паука и всех игроков “Спартака”. Монолог Дениса Кукояки о футболе.

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