«Шоу Дзюбы и Слуцкого — это был мой основной спортивный контент». Кукояка о ютубе

— Больше всего слежу за 2Drots. Когда они победили ЦСКА, я написал, племяннику моей жены, он их оператор: «Вы осуществили мечту всех дворовых пацанов».

Они вышли из обычной коробки на большой стадион и обыграли ЦСКА. Это мотивирует молодое поколение, дает надежду. Меня это зажигает. Пацаны делают важное дело. Я за ними послеживаю. Но не так, чтобы это превращалось в рутину. Я не смотрю все матчи, но за такими знаковыми моментами стараюсь следить.