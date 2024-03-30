Дмитрий Сенников: «Дзюба — нападающий № 1 в “Локо”. Он не может убежать, как Глушенков или Пиняев, и обыграть на фланге. Но алтернативы ему нет» | Источник: Sports.Ru

— Он не один играет. Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически, и его заменили после первого тайма.

Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Лучше, чем Сулейманов играл с первых минут. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий номер один в «Локомотиве». Других вариантов нет.

— Нет ли опасности, что на финише сезона Дзюба будет играть не на команду, а на свою личную статистику, чтобы продлить контракт с «Локомотивом»?

— Думаю, что такого не будет. Есть премиальные за игры, какое‑то место. Как он, так и партнеры могут сыграть на статистику. Мы видели, что в первом круге Дзюба, наоборот, отдавал много передач, старался играть в подыгрыше.

Он меньше забил, хотя у него было много моментов. А сейчас, может быть, во втором круге будет наоборот — два‑три прострела, Дзюба подставит ногу и благодаря партнерам может улучшить статистику. Он же не может взять мяч в центре поля, обыграть всех и забить. Дзюба — зависимый игрок.

— Некоторые даже называют его пешеходом. Вы согласны с такой нелестной оценкой?

— Дзюба хорошо играет корпусом и головой. Понятно, что он не может убежать со своей половины поля, как Глушенков или Пиняев, и обыграть на фланге, но все равно от него очень много пользы. Просто на данный момент Дзюбе нет альтернативы.