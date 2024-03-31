Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» одержать крупную победу

Встреча, прошедшая в субботу в Эр-Рияде, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Роналду отличился на 65-й, 67-й и 87-й минутах, также у хозяев голы забили Отавио (20) и Абдулрахман Гариб (45+7). У гостей мяч забил Виргил Мисидьян (22), который позже был удален.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240958&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Принципиальный соперник «Аль-Насра» и лидер саудовской премьер-лиги «Аль-Хиляль» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 38 матчей, переиграв на выезде «Аль-Шабаб» — 4:3. У победителей дубль оформил Александар Митрович (20, 27), который на 34-й минуте был заменен из-за травмы, после отличился еще один серб Сергей Милинкович-Савич (42) и Салем аль-Давсари (57). У хозяев мячи забили Мусаб аль-Джувайр (3), Хуссейн Аль-Сибьяни (64) и Ромен Сесс (78).

«Аль-Хиляль» возглавляет таблицу премьер-лиги, набрав 71 очко. «Аль-Наср» идет вторым и отстает от команды экс-зенитовца Малкома на 12 баллов.

Другие результаты тура:

«Аль-Вехда» — «Аль-Фат» — 2:3;