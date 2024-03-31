Морган о хет-трике Роналду: «Величайший в истории снова это делает. 64-й раз в карьере?»
Вчера Роналду забил три гола в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи», который «Аль-Наср» выиграл со счетом 5:1.
Вчера Роналду забил три гола в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи», который «Аль-Наср» выиграл со счетом 5:1.
«Величайший (Морган использовал эмодзи ?, которым обозначают аббревиатуру G.O.A.T. — величайший на все времена — Sports) снова это делает. 64-й хет-трик в карьере?», — написал телеведущий.
Роналду о 5:1 с «Аль-Таи»: «Вот так мы это делаем. Потрясающая победа и очередной хет-трик!».
Хет-трик Криша! Первый с августа и 64-й в карьере.