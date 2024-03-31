Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Оренбург
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Брест
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Брайтон
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Нант
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Бетис
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Акрон
Футбол. Зарубежный
18:05
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:30
Штутгарт
Хайденхайм
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
30.03
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
30.03
Барселона
Лас-Пальмас
10
Футбол. Зарубежный
30.03
Лион
Реймс
11
Все события
12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Морган о хет-трике Роналду: «Величайший в истории снова это делает. 64-й раз в карьере?»

Вчера Роналду забил три гола в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи», который «Аль-Наср» выиграл со счетом 5:1.

Морган о хет-трике Роналду: «Величайший в истории снова это делает. 64-й раз в карьере?» | Источник: Sports.Ru

«Величайший (Морган использовал эмодзи ?, которым обозначают аббревиатуру G.O.A.T. — величайший на все времена — Sports) снова это делает. 64-й хет-трик в карьере?», — написал телеведущий.

Роналду о 5:1 с «Аль-Таи»: «Вот так мы это делаем. Потрясающая победа и очередной хет-трик!».

Хет-трик Криша! Первый с августа и 64-й в карьере.

Читайте также от «Sports»
«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру
Ярость СКА от вылета из плей-офф! 10 секунд били соперника клюшками – искали шайбу
Кто главный трэштокер нашей фигурки? Этери, Ягудин, Рудковская и их солидные конкуренты
«Самоирония делает неуязвимым». Правила Василия Уткина – рассказывают его ученики-комментаторы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь