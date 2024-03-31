Женский футбольный клуб «Спартак» впервые выиграл матч чемпионата России

ТАСС, 31 марта. Московский футбольный клуб «Спартак» в гостях со счетом 6:1 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура чемпионата России по футболу среди женщин.

В составе «Спартака» голы забили Наталья Морозова (17-я минута), Кристина Черкасова (21), Наталья Машина (26, 70), Татьяна Морина (75), Татьяна Чередина (81). У «Крыльев Советов» отличилась Маргарита Медведь (45).

«Спартак» проводит первый чемпионат России в истории, пресс-служба красно-белых объявила о создании женского футбольного клуба 14 октября 2023 года. Футболистки «Спартака» одержали первую победу в истории чемпионатов России. В первом туре красно-белые на выезде уступили петербургскому «Зениту» (0:1), во втором туре команда в гостях сыграла вничью с «Чертаново» (0:0). Морозова стала автором первого гола «Спартака» в чемпионатах страны.