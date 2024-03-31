Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Дармштадт
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
Краснодар
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Штутгарт
Хайденхайм
33
Футбол. Зарубежный
18:05
Страсбур
Ренн
20
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Акрон
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Бетис
32
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Черноморец
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Монпелье
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Нант
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Райо Вальекано
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Брест
01
Все события
19:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Величие Месси и Роналду равнозначно, это два феномена. Лео — это Богом данный талант, Криштиану сделал себя сам». Матерацци об игроках

— Кто для вас лучший — Месси или Роналду?

— Очень частый и субъективный вопрос. Никто не сможет вам точно сказать, кто из этих двоих лучше. Это два великих игрока, два феномена мирового футбола.

Месси — это абсолютно Богом данный талант. Этому парню Всевышний просто подарил невероятные качества, которые привели его к мировой славе. Это прирожденный футболист с талантом от Бога.

Роналду — великий игрок. Но у него сила в том, что он каждую минуту жизни думает о футболе, тренируется, выкладывается на двести тысяч процентов. Он живет футболом, это ментальный подход. Он сделал себя сам как феномен, это плод его работы и труда.

Безусловно, их величие равнозначно. Невозможно оценить, кто из них лучше, — высказался бывший защитник «Интера» и сборной Италии.

Читайте также от «Sports»
«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру
Ярость СКА от вылета из плей-офф! 10 секунд били соперника клюшками – искали шайбу
Кто главный трэштокер нашей фигурки? Этери, Ягудин, Рудковская и их солидные конкуренты
«Самоирония делает неуязвимым». Правила Василия Уткина – рассказывают его ученики-комментаторы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь