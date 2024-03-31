«Величие Месси и Роналду равнозначно, это два феномена. Лео — это Богом данный талант, Криштиану сделал себя сам». Матерацци об игроках
— Кто для вас лучший — Месси или Роналду?
— Кто для вас лучший — Месси или Роналду?
— Очень частый и субъективный вопрос. Никто не сможет вам точно сказать, кто из этих двоих лучше. Это два великих игрока, два феномена мирового футбола.
Месси — это абсолютно Богом данный талант. Этому парню Всевышний просто подарил невероятные качества, которые привели его к мировой славе. Это прирожденный футболист с талантом от Бога.
Роналду — великий игрок. Но у него сила в том, что он каждую минуту жизни думает о футболе, тренируется, выкладывается на двести тысяч процентов. Он живет футболом, это ментальный подход. Он сделал себя сам как феномен, это плод его работы и труда.
Безусловно, их величие равнозначно. Невозможно оценить, кто из них лучше, — высказался бывший защитник «Интера» и сборной Италии.