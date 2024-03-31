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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Данни: внутри команды Роналду похож на Дзюбу

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни сравнил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

Источник: Reuters

«Складывается впечатление, что Роналду эгоист, внутри команды он другой? Совершенно другой. Он чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, разговаривает, со всеми шутит. Просто нужно понимать, кто такой Криштиану Роналду. Он настоящая звезда. Он не может спокойно пройти по улицам, потому что его моментально окружают тысячи болельщиков. В таком ритме жить непросто. Ему нужно быть немного не то что злым, но немного эгоистичным. Он ведь тоже хочет приватности, хочет побыть с семьёй, с женой, с детьми. Но он не может себе этого позволить, он лучший футболист в мире.

У кого шутки лучше — у Роналду или у Дзюбы? Я думаю, у Дзюбы. Он как клоун», — сказал Данни в видео на YouTube-канале Kolos.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму». Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023-го. Ранее нападающий играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Спортинг».

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