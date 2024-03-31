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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Галактионов об 1:1 с «Краснодаром»: «Локомотив» владел территорией и инициативой, за исключением пропущенного мяча. Через недочеты и ошибки надо пройти"

— Мы с вами говорили до матча о том, что есть у команды хорошие отрезки, но пока нет побед в весенней части чемпионата. Наверное, это та формулировка, которая подходит под этот матч?

Галактионов об 1:1 с «Краснодаром»: «Локомотив» владел территорией и инициативой, за исключением пропущенного мяча. Через недочеты и ошибки надо пройти" | Источник: Sports.Ru

— Абсолютно уверен, что да. За исключением пропущенного мяча в первом тайме, мы владели территорией и инициативой. У нас были хорошие подходы, выход Самошникова один на один, который, к сожалению, не реализовали. Еще были моменты.

Надо забить еще больше и исключить такие простые пропущенные мячи, потому что мы знали, что такой стандарт может быть. Через эти недочеты и ошибки надо пройти. У нас были хорошие и целостные моменты, гол мы забили после хорошей комбинации. Ребята, которые вышли на замену, добавили темпа и скорости.

— Что сделали не так игроки в эпизоде с голом?

— Мы знали, что у Сперцяна есть такая опция — подкручивать мяч в ближнюю штангу. Надо посмотреть в повторе: либо блок был, либо сами немного небрежно сыграли. Сейчас тяжело сказать.

— Можно сказать, что во втором тайме больше уповали на контратаки?

— Случился эпизод в игре, когда была необходима замена, Тимур Сулейманов попросил ее. Понятно, что сил до конца матча нет, соблюдает пост. В этом отрезке мы остались без номинальных нападающих, только легкие игроки — Жемалетдинов и Глушенков.

— Было ощущение, что габаритного игрока не хватило. Играли без Дзюбы, а Хамулич вышел в концовке.

— Немного разные манеры игры. Артем — габаритный игрок, который больше любит действовать не на пространстве, а когда мы атакуем позиционно, он хорошо работает корпусом. Здесь, наоборот, пространство было. И скорость, которую дали все игроки, была неплохая, — сказал тренер «Локомотива».

Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6.

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