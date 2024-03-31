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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Мусаев про 1:1 с «Локо»: «Краснодар» бился до последней минуты — могли забить второй гол, но ошибка не дала победить. Команда в хорошем состоянии, Ивич хорошо работал"

— Каждая из команд хотела победить. Во втором тайме сыграли лучше, могли забить второй гол, но ошибка не дала добиться победы. Ребята бились до последней минуты.

Мусаев про 1:1 с «Локо»: «Краснодар» бился до последней минуты — могли забить второй гол, но ошибка не дала победить. Команда в хорошем состоянии, Ивич хорошо работал" | Источник: Sports.Ru

— Как считаете, была ли дисциплина у команды в первом тайме?

— Я этим был недоволен. Не хватало задней линии, чтобы поджимать. Были большие расстояния. Проходило много передач между линиями.

— Вы сказали, что при ответном мяче была ошибка в перестроении. В чем причина?

— Было время, смотрели ВАР. Кайо выдернулся вперед, нас поймали.

— Не получалось реализовать моменты. Гонка за чемпионство давит?

— Конечно, не нужно заниматься этим делом. Я сказал футболистам: неважно, как сыграют наши соперники. Мы концентрируемся на себе.

— «Локомотив» удивил?

— Нет. Не было Дзюбы, Сулейманов хорошо играет в прессинге. Мы ждали, что он будет играть активно.

— После забитого мяча стали играть вторым номером специально?

— Быстрый гол не всегда идет на пользу. Нужно было стараться забить второй мяч.

— Что‑то приходилось подкручивать за Ивичем?

— Команда в хорошем состоянии. Коллега хорошо работал, у каждого тренера свое видение игры. Я хотел бы изменить некоторые моменты, хотелось бы играть более высоко в защите, играть немного быстрее.

В этой сложной ситуации ничья и самоотдача — те плюсы, от которых нужно оттолкнуться в будущем, — сказал главный тренер «Краснодара».

Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6.

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