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31 марта, источник: Sports.Ru

Матерацци о Мбаппе и Холанде: «Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. Выберу Килиана — он уже чемпион Франции и мира, играет больше на команду, забивал в очень важных матчах»

«Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. И наверняка в будущем кто-то из них будет так же хвастаться большим количеством “Золотых мячей”.

Матерацци о Мбаппе и Холанде: «Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. Выберу Килиана — он уже чемпион Франции и мира, играет больше на команду, забивал в очень важных матчах» | Источник: Sports.Ru

Если выбирать кого-то из этих двух, то мой выбор пал бы на Мбаппе. Почему? Потому что он уже чемпион Франции, чемпион мира, у него есть голы в очень важных матчах — в финале чемпионата мира.

Хотя в то же время Холанд забивает огромное количество мячей. Он точно не остановится, и мы увидим еще огромное количество голов в его исполнении.

Холанд — игрок, который в большей степени заточен на чужие ворота, а Мбаппе играет больше на команду, хотя он не забивает так много по количеству, как Холанд.

В любом случае это два феноменальных игрока. Мне бы хотелось, чтобы в моей тренерской карьере была возможность поработать с такими чудесными игроками, как Килиан и Эрлинг«, — сказал бывший игрок “Интера” и сборной Италии Марко Матерацци.

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