Марадона в «Спартаке» и фейковая фигуристка: лучшие розыгрыши 1 апреля

Корреспондент РИА Новости Спорт рассказывает о нескольких памятных первоапрельских розыгрышах.

Купился даже AP

Пожалуй, самая известная и удачная первоапрельская шутка в российском и советском спорте — статья, вышедшая в 1988 году в газете «Известия». В ней говорилось о том, что знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона выразил желание перейти в московский «Спартак».

Причем было не короткое сообщение в несколько строк, а материал на половину полосы со всеми подробностями. Назывались условия возможного перехода — сохранение за Марадоной его десятого номера, под которым в то время в «Спартаке» играл Федор Черенков, и сумма, за которую «Спартак» мог купить форварда «Наполи», — шесть миллионов долларов. В комментарии, который изданию дал известный в прошлом футболист, а в то время редактор еженедельника «Футбол — Хоккей» Виктор Понедельник, говорилось, что «Спартак» пока еще не перешел на хозрасчет, у федерации футбола таких денег нет, поэтому требуемую сумму могли бы собрать болельщики «красно-белых» при посильном участии кооперативов и, возможно, сети магазинов «Березка».

В наши дни подобный розыгрыш без проблем, конечно же, «раскололи» бы. Но в то время в отечественной прессе шутить было не принято. Поэтому информацию о потенциальном трансфере Марадоны в «Спартак» приняли за чистую монету не только болельщики, обрывавшие телефоны редакции даже после выхода в газете опровержения, но и процитировавшие ее многие иностранные СМИ — в том числе информационное агентство Associated Press.

От плюсневой кости до копчика

В зарубежных СМИ, естественно, тоже появляются первоапрельские шутки разной степени успешности. Одну из самых известных породило чрезмерно пристальное внимание британской прессы к жизни Дэвида Бекхэма. В деталях разбиралось абсолютно все, что было связано со знаменитым английским полузащитником: где и с кем он живет, что он есть и пьет, а также прочие подробности. Само собой, в СМИ мусолили и травмы Бекса: например, когда он сломал вторую плюсневую кость левой ноги в 2002 году, газета The Guardian напечатала подробную схему ступни с указанием, где она находится.

Поэтому далеко не все углядели розыгрыш в сообщении на сайте телекомпании RTL в 2013 году. В нем говорилось, что Бекхэм поскользнулся на мокрой траве и упал во время празднования Пасхи со своей семьей, сломав копчик. Прогноз врачей назвали неблагоприятным: шесть недель лечения и невозможность выступать за «ПСЖ», где английский полузащитник тогда играл. «Бекхэм явно не так ловко собирает пасхальные яйца, как обращается ногами с футбольным мячом», — также говорилось в заметке.

В принципе, из тона новости можно было понять, что она является шуткой. Но получилось не у всех: информацию довольно широко процитировали в СМИ.

Голы Пеле — инсценировка?

Некоторые розыгрыши в прессе настолько масштабны, что выходят за рамки обычных первоапрельских шуток. В их числе — документальный фильм, подготовленный шведскими телевизионщиками в 2002 году. В нем сообщалось, что чемпионата мира по футболу 1958 года в Швеции… просто-напросто не было. А существовал он только в виде инсценированных радио- и телерепортажей, организованных ЦРУ и ФИФА с помощью американского и шведского телевидения.

В фильме со ссылкой на различного рода экспертов приводились доказательства того, что в Швеции на тот момент не было ни экономических, ни технических ресурсов для того, чтобы провести столь грандиозное по масштабу мероприятие. Смысл подлога — ФИФА важно было не подмочить свою репутацию, а перед американцами стояла цель проверить эффективность работы телевизионной пропаганды. Вот и разыграли эти две организации целый фейковый чемпионат мира.

На самом деле, техническая возможность провернуть что-либо подобное не столь и фантастична. Ведь известно, например, что знаменитый советский радиокомментатор Вадим Синявский был слеп на один глаз, так что многое из его репортажей — художественный вымысел. Бывали и случаи иных накладок, когда комментаторам приходилось выдумывать подробности спортивных событий на ходу. Так и здесь: телезрителей не предупредили, что фильм является розыгрышем, поэтому сообщать о том, что 17-летний Пеле все-таки в действительности забил свои шесть голов на чемпионате мира 1958 года, пришлось позднее отдельным выпуском.

Из Перми в Хабаровск и обратно — на автобусе

Как известно, успех первоапрельской шутки — ее максимальная правдоподобность даже в мелочах и в сопутствующих обстоятельствах. Тогда в нее поверят даже самые серьезные и готовые к розыгрышам люди. Как известно, в последний сезон своего существования — а именно в 2017—2018 годах — пермский футбольный клуб «Амкар» испытывал различного рода проблемы. У команды было неважно с финансированием, и вдобавок из-за погодных катаклизмов поле стадиона «Звезда» оказалось не готово к весенней части чемпионата России, из-за чего клубу домашние матчи приходилось проводить на нейтральных полях.

И поэтому 1 апреля 2018 года очень многие приняли за чистую монету сообщение, появившееся на официальном сайте пермского клуба под заголовком «Приглашаем поклонников “Амкара” совершить автобусное путешествие в Хабаровск».

«Приглашаем поклонников “красно-черных” поддержать нашу команду в матче 25-го тура чемпионата России, который “Амкар” проведет в Хабаровске с местным СКА 7 апреля, — говорилось в тексте. — Три автобуса, арендованные клубом, отправятся сегодня в 23:30 от стадиона “Звезда”. Ориентировочное время возвращения в Пермь — 12—13 апреля . Впрочем, если матч 26-го тура “Амкар” — “Рубин”, назначенный на 14 апреля, будет вновь перенесен на нейтральное поле, автобусы, по желанию болельщиков, смогут изменить маршрут и отправиться к месту проведения этого поединка».

Эта заметка оказалась настолько гармонирующей с происходящими вокруг «Амкара» в то время грустными событиями, что ее процитировали многие СМИ, поверив, что бедствующий клуб предлагает фанатам неделями колесить автобусом по просторам родной страны.

Шутка стала былью

История еще одного первоапрельского розыгрыша — свидетельство того, как неумолимо время и как невероятен прогресс. В 2001 году автор этих строк, работавший тогда в «Спорт-Экспрессе», нафантазировал к 1 апреля заметку следующего содержания (ее можно и сейчас найти на сайте издания):

«Сенсацией стало интервью, данное китайской фигуристкой Чжу Ли и ее тренером Ю Личжи агентству “Синьхуа”. По словам спортсменки и ее наставника, Чжу легко исполняет на тренировках прыжки в четыре оборота, а периодически у нее получаются и пятерные. Корреспондент, не поверив в достоверность информации, сам приехал в городской клуб Харбина, чтобы увидеть это своими глазами. Действительность оказалась невероятнее любых домыслов: Чжу Ли без труда прыгает тулуп, сальхов, риттбергер, лутц и флип в четыре оборота. Причем, по словам фигуристки, легче всего у нее получается лутц. Факт весьма странный, ведь этот прыжок считается одним из самых сложных в фигурном катании.

“Я не знаю, почему именно лутц, — говорит тренер спортсменки Ю Личжи. — Моя версия: у Чжу очень развита группа мышц, отвечающая за отталкивание с внешнего ребра (именно так исполняется лутц — этим он отличается от других прыжков)”.

“Лутц мой любимый прыжок. Иногда я отталкиваюсь слишком сильно, и у меня получается пятерной лутц, — поделилась с корреспондентом Чжу Ли. — Когда я пытаюсь сделать его специально, чаще всего ничего не выходит — я нервничаю и теряю контроль над собой”.

Китайским феноменом уже заинтересовались западные специалисты. Тренирующий Мишель Кван американец Фрэнк Кэрол сказал, что в ближайшее время он пригласит Чжу Ли на просмотр. “Кван после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити уйдет в профессионалы, и я вижу в Чжу достойную ей замену, — сказал Кэрол. — У меня есть способный одиночник Тимоти Гейбл, но он нестабилен — может в одной программе “выпрыгнуть” три четверных, а может не сделать ни одного тройного. Если Чжу Ли мне понравится, то я гарантирую, что за год сделаю из нее вторую Мишель”.

Честно говоря, сейчас не помню, выдумал ли я эту китайскую фигуристку или она действительно существовала — не суть. Но помню, что начальник, прочитав текст, поморщился: “Бред, но смешно”. Что бы, интересно, сказал он, если бы с помощью машины времени перенесся через 23 прошедших года в наши дни и посмотрел, как прыгала четверные Александра Трусова — а лутц действительно легче всех остальных, — увидел аксель в четыре с половиной оборота Ильи Малинина и Владислава Дикиджи и почитал о реальных планах на пятерные прыжки… Воистину, сказка стала былью!

Так что если вы сегодня увидите где-нибудь новость о том, что фигурист исполнил прыжок в шесть оборотов, — сохраните ее для истории!