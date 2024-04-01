«Настоящий форвард». Чемпиону России по футболу Бесчастных исполняется 50 лет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Владимир Бесчастных в понедельник отмечает 50-летие. ТАСС рассказывает о памятных событиях в карьере бывшего игрока.

Бесчастных родился в Москве, начал заниматься футболом в школе олимпийского резерва «Динамо», затем перешел в школу ФШИ. Игрок рассказал для книги Олега Романцева «Правда обо мне и “Спартаке”, что весной 1991 года тренер Александр Пискарев порекомендовал Бесчастных тренеру дубля красно-белых Виктору Зернову. Он стал тренироваться со второй командой “Спартака”. Это время омрачилось обидной травмой — футболист сломал лодыжку, играя во дворе с приятелями. Когда месяц спустя Бесчастных позвонил Зернову, тот сначала не вспомнил его, но пригласил на тренировки. Нападающий особо не рассчитывал на участие в матчах, однако перед игрой с донецким “Шахтером” Зернов позвал его на игру из-за отсутствия замен.

Бесчастных сменил Игоря Козлова, которого планировали включить в запас на матч основной команды. На тот момент «Спартак» уступал «Шахтеру» счетом 0:1, но смог одержать волевую победу (2:1). После матча к Бесчастных подошел основатель «Спартака» Николай Старостин, который на тот момент был начальником команды, и пригласил в клуб. Футболист официально стал игроком дубля «Спартака», начал получать зарплату и экипировку.

В 1992 году ничего не предвещало дебюта Бесчастных за основную команду «Спартака» — он участвовал в сборе в Италии, но даже не выходил даже на замену. После тренировочных сборов Бесчастных отправился на турнир юношеской национальной команды и вернулся к началу нового сезона чемпионата России. Его не оказалось в составе «Спартака» на первый матч с «Крыльями Советов», поэтому игрок уехал домой на выходные. Однако вечером второго выходного дня ему позвонили из Тарасовки. Бесчастных в момент звонка рядом с телефоном не оказалось, когда он перезвонил по оставленному номеру, ему ответил Романцев и сообщил, что футболист будет в играть в основе. Молодому спортсмену помог случай — «Спартак» не успел заявить двух игроков на сезон. Матч с «Крыльями Советов» проводили в манеже ЛФК ЦСКА. Бесчастных вышел на поле под 11-м номером и забил два мяча. В дебютном сезоне он забил семь голов в 20 матчах и стал чемпионом России.

Нападающий "Спартака" Владимир Бесчастных после забитого мяча. Финальный матч по футболу на Кубок СНГ, окончившийся победой "Спартака" (Москва) над ЦСКА (Москва) со счетом 2:0. | Источник: РИА "Новости"

Спортсмен быстро прогрессировал. Как отмечал футболист, именно Романцев является для него вторым отцом. У него он прибавил в понимании футбола, работе с мячом и без него, научился правильно открываться и получать мяч на скорости. С момента дебюта за основную команду и до 1994 года Бесчастных провел за «Спартак» 88 матчей, забив 40 мячей, и стал трехкратным чемпионом страны. В 1993 году игрок подписал контракт с на тот момент грандом германского футбола бременским «Вердером». Романцев не хотел этого трансфера и пытался переубедить Бесчастных. При этом тренер продолжал ставить нападающего в состав, несмотря планы того перейти в другую команду.

Этап в Германии

На тот момент главный тренер «Вердера» Отто Рехагель был заинтересован в трансфере Бесчастных. «Вердер» — команда в возрасте, поэтому я хотел омолодить состав, — рассказал специалист «Спорт-экспрессу». — Во время зимнего турнира по мини-футболу я заприметил Бесчастных. А так как у меня отличные отношения со «Спартаком», мы довольно быстро нашли общий язык".

В «Вердере» Бесчастных сразу привлек к себе внимание, забив в первом же матче за команду — в игре за Суперкубок Германии против «Баварии» (3:1). В клубе его приняли очень хорошо, несмотря языковой барьер. Поначалу нападающий нечасто попадал в состав — в Германии действовал лимит на легионеров. Но со временем он закрепился в основе, а в дебютном сезоне забил 14 мячей в 33 матчах за команду. Успехи Бесчастных даже заметил главный тренер сборной Германии Берти Фогтс и предрек ему большое будущее.

Второй сезон Бесчастных получился скомканным из-за нового главного тренера. Рехагель возглавил «Баварию», а ему на смену пришел Ад де Мос. Бесчастных не попадал в состав «Вердера» на товарищеские матчи перед новым сезоном. Он мог перейти в дортмундскую «Боруссию», клуб согласился на трансфер, но тренер не дал Бесчастных сменить команду. Из-за лимита на легионеров россиянин нечасто попадал в состав. Тренер объяснял это использованием двух схем игры, только вторая из них предполагала участие Бесчастных в матчах в качестве футболиста основы.

Нападающий "Спартака" Владимир Бесчастных с трофеем, завоеванным в финальном матче по футболу на Кубок СНГ против команды ЦСКА (Москва). | Источник: РИА "Новости"

Тем не менее нападающий получал вызовы в сборную России, в том числе попал в ее состав на чемпионат Европы 1996 года. Возглавлявший национальную команду с 1996 по 1998 год Борис Игнатьев назвал Бесчастных настоящим форвардом. «Я бы отметил его как хорошего человека, я начинаю с этого, потому что с этого все идет. Я хорошо знал его семью, отца и брата, первый был болельщиком, второй — тоже футболистом. Эти два футболиста могли, как тогда случалось, уйти в сторону от футбола, но отец держал руку на пульсе, его крепкая рука и возможность понимать Владимира сделали то, о чем мы сейчас говорим», — сказал Игнатьев ТАСС.

У Бесчастных есть брат-близнец Михаил, который также профессионально занимался футболом, и в юном возрасте даже считался более талантливым. Правда, в итоге, его карьера прошла в более скромных, чем у Владимира клубах. Так, в частности, он выступал в первенстве России среди любителей за «Истру».

«Володя был настоящим форвардом, — продолжил Игнатьев. — Это был человек, который не только участвовал в развитии атаки, но и был наконечником, много забивал, создавал, делал все возможное, чтобы оборона соперника чувствовала это давление. Не простое силовое давление, а умелое воздействие за счет игрового потенциала и качеств. Был мощным, высоким, с хорошей скоростью и ловкостью. Молодым человеком он обрел место в основе “Спартака”, постоянно играл, дальше у него сложилась хорошая карьера за рубежом. Я помню, как смотрел его матчи в Бремене, руководители профессионально оценивали его, что он для немецкого футбола как раз тот самый форвард, который решает много задач в плане результативности и движения по турнирной таблице. У меня самые отрадные впечатления. Бывает, что человек хороший. Бывает, что игрок хороший. А бывает, что и то, и то. Отсюда и футболист замечательный».

Переход в «Расинг», рекорд в сборной

Вскоре де Мос покинул «Вердер», команду возглавил Ханс-Юрген Дёрнер. Из-за травмы Бесчастных не сразу удалось показать себя новому наставнику. После восстановления футболисту удалось забить, но этот мяч стал для него единственным в чемпионате Германии сезона-1995/96. Всего он провел за «Вердер» 69 матчей, забив 18 голов. Клуб не хотел отпускать Бесчастных, но нападающий не был доволен своим положением в команде и перешел в «Расинг», который боролся за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Испании.

Поначалу карьера российского футболиста в Испании складывалась удачно — 11 мячей в 38 матчах во всех турнирах. Однако и здесь он столкнулся с проблемами из-за лимита на легионеров. При Бесчастных в «Расинге» сменилось семь главных тренеров. Каждый из них привозил с собой своих иностранных футболистов, поэтому для российского нападающего не хватало места.

Бесчастных ушел из «Расинга» со скандалом. За день до окончания трансферного окна испанский клуб исключил россиянина из заявки, поэтому форвард не смог найти другую команду. Бесчастных пришлось остаток чемпионата просидеть на скамейке запасных. Футболист подал иск в Верховный суд Испании из-за этого инцидента, в итоге «Расинг» обязали выплатить Бесчастных €30 тыс. Россиянин выступал за команду с 1996 по 2001 год, он принял участие в 161 матче и забил 33 мяча.

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что Бесчастных не просил у него советов по международной карьере. «Форвард есть форвард, он много забивал. Был хорошим, успешным футболистом. Он отличался жизнерадостностью, был компанейским, много разговаривал, так скажем. Замечательный, хороший парень, — отметил Канчельскис. — Самое главное, что был честным, добрым. Хорошего класса нападающий, который много принес для сборной России и российского футбола. Он спонтанно уехал за рубеж, не спрашивал советов. Мы немного общались в сборной, но все-таки не так близко, потому что я был чуть постарше».

Отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными командами России и Андорры. В атаке нападающий сборной России Владимир Бесчастных (игрок №11). | Источник: РИА "Новости"

Вместе с неудачами на клубном уровне Бесчастных показывал не лучшие результаты и в сборной России. Он сыграл за национальную команду на двух чемпионатах мира (1994, 2002), а также на чемпионате Европы (1996). На всех этих турнирах сборная России не вышла в плей-офф. Однако Бесчастных смог стать лучшим бомбардиром национальной команды и долго удерживал это звание, на его счету 26 голов. Последний мяч в составе сборной нападающий забил 7 сентября 2002 года в матче отборочного турнира на чемпионат Европы с ирландцами (4:2). Всего за национальную команду Бесчастных провел 72 игр, в которых забил 26 мячей. Сейчас лучшими бомбардирами сборной России являются Александр Кержаков и Артем Дзюба, на их счету по 30 мячей.

После «Расинга» Бесчастных захотел вернуться в Россию, он даже отказал германскому клубу «Мюнхен-1860». В 2001 году нападающий вновь стал чемпионом России в составе «Спартака». Но уже в 2003 году ушел в турецкий «Фенербахче». «Переход из “Спартака” в “Фенербахче” не был моей инициативой, — сказал Бесчастных, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза. — Вынудили обстоятельства и стремление некоторых людей избавиться от меня. Хотя на тот момент я, играя на месте опорного полузащитника, забил больше всех — 12 мячей». После этого футболист выступал за «Кубань», московское «Динамо», «Орел», «Химки», тверскую «Волгу», казахстанскую «Астану». Последним клубом Бесчастных стала «Астана», которую он покинул в 2008 году, по окончании контракта спортсмен принял решение о завершении карьеры. В декабре Бесчастных объявил, что планирует сыграть за «Нижний Новгород», который на тот момент тренировал Илья Цымбаларь, однако переход не состоялся.

Тренерство

В 2009 году Бесчастных окончил Высшую школу тренеров с категорией Б. После этого работал в академии Федора Черенкова, молодежном «Спартаке», был помощником в армавирском «Торпедо», «Тосно», «Смене», а также был главным тренером воронежского «Факела». С 2021 года является тренером нападающих в «Родине», которая выступает в Мелбет — Первой лиге.