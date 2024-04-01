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12:56 (мск), источник: Московский комсомолец

«Про спортсменов всегда говорят гадости»: Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи об изменах

Российского футболиста Дмитрия Тарасова нередко подозревают в супружеской неверности.

Полузащитник Дмитрий Тарасов вот уже 6 лет счастлив в третьем браке с моделью Анастасией Костенко. Однако спортсмена регулярно подозревают в изменах и приписывают ему интрижки на стороне. Сам футболист игнорирует все нападки в свой адрес, но вместе с женой он все же обсудил данную тему на своем YouTube-канале.

Тарасов отметил, что про спортсменов нередко говорят гадости и часто завидуют, их семья тоже постоянно с этим сталкивается.

«Для меня самое смешное, что когда я нахожусь с женой дома, в директ кто-то пишет Насте: Дима сейчас там-то, с ним гуляют три телки, все модельной внешности. А мы лежим дома и смотрим фильм», — возмутился футболист.

Супруга спортсмена подтвердила, что в их семье нет проблем с супружеской неверностью. С самого начала отношений у пары есть договоренность — оба должны ночевать дома, даже если поссорились.

Также семья Тарасовых наконец раскрыла имя новорожденного сына. В середине февраля на свет появился четвертый ребенок — мальчика назвали Ярослав.

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