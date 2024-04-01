Кержаков об Овечкине: «Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил рекорд Гретцки. Я постоянно за этим слежу» | Источник: Sports.Ru

— Особняком стоит Саша Овечкин. Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил снайперский рекорд Гретцки.

Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты «Вашингтона» и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит.

— Ощущение, что в Америке тоже хотят, чтобы Овечкин побил этот рекорд.