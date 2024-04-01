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13:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фенербахче» обсудил с игроками возможный переход в другую лигу

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Руководство «Фенербахче» встретилось с футболистами команды, которые выразили готовность принять любое решение клуба на фоне слухов о переходе из чемпионата Турции в другую лигу.

Фенербахче
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что руководство «Фенербахче» рассматривает возможность перехода из чемпионата Турции в лигу другой страны после нападения на футболистов команды болельщиков «Трабзонспора». Вопрос будет обсуждаться на заседании совета директоров 2 апреля.

Как сообщается на официальном сайте турецкого клуба, президент «Фенербахче» Али Йылдырым Коч провел встречу с основной командой и рассказали о возможных решениях об уходе из чемпионата Турции в понедельник. Футболисты, включая капитана команды Эдина Джеко, заверили, что события в Трабзоне сделали их сильнее и сплотили как команду, что они хотят сражаться на всех фронтах до самого конца.

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал подчеркнул, что команда готова к любому испытанию и с уважением отнесется к любому решению руководства. Он сказал, что многое пережил за время работы в «Фенербахче», включая «украденное» чемпионство.

Причиной возможного отказа «Фенербахче» от участия в чемпионате Турции стала драка с болельщиками «Трабзонспора», произошедшая после матча 17 марта. Футболисты «Фенербахче» одержали выездную победу со счетом 3:2, после чего на поле выбежала толпа фанатов и напала на игроков. Пока игроки бежали в сторону раздевалок, в них летели бутылки и другие предметы. Поведение фанатов осудил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

За восемь туров до окончания чемпионата Турции «Фенербахче» (79 очков) отстает от лидирующего «Галатасарая» (81) на два балла.

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