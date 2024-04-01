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13:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неймар пообещал вернуться в «Сантос» в 2025 году, пишут СМИ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Футболист сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар пообещал в 2025 году вернуться в «Сантос», сообщает UOL.

Источник: Reuters

Неймар посетил домашнюю игру «Сантоса», который 31 марта проводил первый матч финала лиги Паулиста против «Палмейраса», и вынес трофей. По информации источника, бразилец заходил в раздевалку и сказал игрокам и персоналу, что планирует в 2025 году вернуться в клуб и сыграть в чемпионате Бразилии. По данным издания, данные слова подтверждаются одним из членов совета директоров.

Воспитанник «Сантоса» Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе из французского «Пари Сен-Жермен» и успел с тех пор провести за саудовскую команду пять матчей, после чего получил травму колена. В 2017 году Неймар перешел за рекордные 222 миллиона евро в «ПСЖ» из «Барселоны». Неймар является чемпионом Испании, Франции, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Кубка Либертадорес, в составе сборной стал победителем домашних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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