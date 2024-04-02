Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Голевыми действиями отметились сразу четверо

В минувший уикенд несколько российских футболистов отметились результативными действиями в Европе. Рассказываем о главных событиях, связанных с нашими легионерами.

5 лучших россиян в уикенд 29–31 марта Лига Клуб Футболист Соперник Счёт Мин Г А Италия Аталанта Алексей Миранчук Наполи 3:0 74 1 1 Франция Монако Александр Головин Метц 5:2 79 0 1 Испания Сосьедад Арсен Захарян Алавес 1:0 83 0 1 Греция Арис Магомед Шапи-Сулейманов Ламия 3:1 63 1 0 Франция Гавр Далер Кузяев Монпелье 0:2 90 0 0

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

«Аталанта» борется за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. В прошедшем туре бергамаски провели классный гостевой матч с «Наполи». Команда Джан Пьеро Гасперини разгромила неаполитанцев со счётом 3:0. Миранчук — главный герой встречи. На счету россиянина гол и ассист. На 26-й минуте Алексей переправил мяч в ворота «Наполи» после того, как тот заметался по штрафной соперника. А в конце тайма разыграл комбинацию с Джанлукой Скамаккой, после чего форвард забил второй гол «Аталанты».

Всего на счету Миранчука четыре удара по воротам (два — в створ), 47 касаний мяча, один отбор, 78,8% успешных передач, пять предударных и одно предголевое действие, пять продвигающих пасов и две успешные попытки дриблинга. Sofascore назвала Миранчука лучшим игроком встречи, поставив ему оценку 8,4.

Александр Головин («Монако», Франция)

Головин — лидер «Монако», ведущий команду в Лигу чемпионов. В прошедшем туре монегаски разгромили в гостях «Метц». А Александр отдал шикарный голевой пас: на 16-й минуте он оформил классную закидушку на Вандерсона, после чего бразилец забил третий мяч команды. Блистательный ассист в стиле пикового Месута Озила.

Головин совершил в прошедшем матче 104 касания — второй результат среди обеих команд. Также на счету Александра один удар по воротам, один перехват, четыре заблокированных удара, два предударных и одно предголевое действие, 88,4% успешных пасов и 14 продвигающих передач. Очередной топ-перформанс от россиянина! «Монако» занимает третье место в Лиге 1 и близок к попаданию в ЛЧ.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Захарян оформил третье результативное действие в Примере! Во встрече 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» Арсен отдал голевой пас на Хона Пачеко, классный навесив с углового. Всего на счету россиянина 45 касаний мяча, 74,4% успешных передач, шесть продвигающих пасов, два продвигающих действия. Арсен сыграл круто и в обороне: он два раза отобрал мяч, а также совершил один перехват. Sofascore поставила Захаряну оценку 7,9 — одну из лучших в «Сосьедаде».

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр», за который выступает Далер Кузяев, близок к вылету из Лиги 1! В прошедшем туре команда уступила дома «Монпелье». Далер провёл на поле весь матч, но ничем помочь не смог.

На его счету 74% успешных передач, один перехват и один заблокированный удар, а также одна удачная попытка дриблинга. «Гавр» занимает 15-е место в чемпионате Франции, опережая «Лорьян» из зоны стыков всего на одно очко. Опасная для команды Кузяева ситуация.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240966&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Греческий «Арис» попал в чемпионский плей-офф. Однако команде будет крайне тяжело побороться за титул: отставание от АЕКа — 17 очков. В прошедшем туре «Арис» обыграл дома «Ламию». А Шапи стал автором одного из забитых мячей клуба из Салоник. «Арис» вряд ли станет призёром текущего сезона, но место в топ-5 уже, по сути, обеспечил. В этом есть большая заслуга Сулейманова, у которого 9 (5+4) результативных баллов в 25 встречах.

Как сыграли другие россияне?

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин впервые с конца февраля вышел на поле. Его команда сыграла вничью с «Анортосисом», россиянин результативными действиями не отметился. «Арис» отстаёт от лидирующего АПОЭЛа на пять очков.

Роман Нойштедтер вместе с бельгийским «Вестерло» борется за право попасть в Лигу конференций. В прошедшем туре плей-офф команда россиянина уступила «Сент-Трюйдену». Нойштедтер провёл на поле 90 минут.

Андрей Лунёв — чемпион Азербайджана! Его «Карабах» разнёс в гостях «Кяпаз» и досрочно оформил золото.

Словенский «Целе» с российским полузащитником Егором Пруцевым также уверенно идёт к золоту. В прошедшем туре команда потеряла очки с «Алюминием» (2:2), однако отрыв от второго места — 10 очков. Так что Пруцев наверняка станет чемпионом Словении. В прошедшей встрече Егор вышел на поле на 51-й минуте.

«Маккаби» из Хайфы теоретически тоже борется за победу в чемпионате Израиля. В минувшем туре клуб, за который выступает Даниил Лесовой, уступил «Маккаби» из Бней Рейне. Россиянин вышел на поле со скамейки, но результативными действиями не отметился. Отставание «Маккаби» из Хайфы от лидирующего «Маккаби» из Тель-Авива — 10 очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240964&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне, не сыгравшие в выходные

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев в очередной раз остался в запасе. Его команда разгромила в гостях «Палермо» и приблизилась к выходу в Серию А.

Хавбек ПАОКа Магомед Оздоев и голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин не вышли на поле в очной встрече команд. В напряжённой зарубе сильнее оказался клуб из Салоник.

Форвард сербского «Железничара» Иван Игнатьев пропустил гостевой матч команды с «ИМТ Белград».