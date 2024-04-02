Алексей Смертин пропустил форум УЕФА в Лондоне из-за неполучения визы

«6 марта в Лондоне был форум УЕФА, на котором собрались 75 ассоциаций. Я подал, но, к сожалению, мне не дали визу, у меня есть шенген, но здесь нужна была британская, — сказал Смертин. — Понятно, что все материалы получил, приятно, что приглашают, участвуем. Более того, многие программы берутся в пример УЕФА, как “Стальная воля” — это направление футбола равных возможностей, в первую очередь вовлечение как можно большего количества людей в футбол, [возможность] поддерживать команду и работать в виде спорта».