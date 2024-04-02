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11:20 (мск), источник: ТАСС

Алексей Смертин пропустил форум УЕФА в Лондоне из-за неполучения визы

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС добавил, что получил все материалы по форуму.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин не смог посетить форум Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 6 марта в Лондоне из-за неполучения визы. Об этом Смертин рассказал ТАСС.

«6 марта в Лондоне был форум УЕФА, на котором собрались 75 ассоциаций. Я подал, но, к сожалению, мне не дали визу, у меня есть шенген, но здесь нужна была британская, — сказал Смертин. — Понятно, что все материалы получил, приятно, что приглашают, участвуем. Более того, многие программы берутся в пример УЕФА, как “Стальная воля” — это направление футбола равных возможностей, в первую очередь вовлечение как можно большего количества людей в футбол, [возможность] поддерживать команду и работать в виде спорта».

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В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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