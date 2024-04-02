«Аякс» отстранил от работы генерального директора из-за подозрений в инсайдерской торговле

Сообщается, что решение об отстранении было принято после того, как клуб установил, что Крус приобрёл более 17 тысяч акций «Аякса» за неделю до вступления в должность генерального директора. Наблюдательный совет «Аякса» пришёл к выводу, что Алекс, скорее всего, занимался инсайдерской торговлей. В установлении этого факта амстердамцам помогла независимая юридическая компания.