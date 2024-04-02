Лунев о тяжелом периоде в карьере: Сейчас это не возрождение, но и в пепел я не превращался

«Что из себя представляет Андрей Лунев сейчас? Не могу сказать “возрождение Лунева”, потому что я в пепел не превращался. Да, был определенный период, но такое бывает. Был период травм и того, что конкурент сильнее и доверия к нему больше — это что было в “Байере”. А сейчас совпало стечение обстоятельств в том плане, что появился вариант играть в “Карабахе”, который принимает участие в еврокубках. И я стараюсь играть!» — сказал Лунев «СЭ».