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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» получил предложения по Зайнутдинову

Стамбульский «Бешикташ» получил предложения от российских клубов по трансферу полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
Источник: ФК "Бешикташ"

«Бахтиер Зайнутдинов, которого “Бешикташ” приобрел у ЦСКА в начале сезона за 4,5 миллиона евро, получил предложения от нескольких команд из России.

В число команд, сделавших предложения 25-летнему игроку, выступающему за сборную Казахстана, входят московский “Спартак” и “Краснодар”. “Бешикташ” назначил цену за Зайнутдинова в 4−5 миллионов евро.

В настоящее время предложения составляют от 2 до 2,5 миллионов евро. “Черно-белые” не поддерживают идею оставить казахстанца в команде, поскольку со следующего сезона он будет считаться легионером», — пишет турецкое издание.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года. Его контракт с турецким клубом истекает в 2027 году. Казахстанец не является легионером в Турции.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Зайнудинов провел 24 матча. Также в его активе пять матчей в Лиге конференций.

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