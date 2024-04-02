«Бешикташ» получил предложения по Зайнутдинову

«Бахтиер Зайнутдинов, которого “Бешикташ” приобрел у ЦСКА в начале сезона за 4,5 миллиона евро, получил предложения от нескольких команд из России.



В число команд, сделавших предложения 25-летнему игроку, выступающему за сборную Казахстана, входят московский “Спартак” и “Краснодар”. “Бешикташ” назначил цену за Зайнутдинова в 4−5 миллионов евро.



В настоящее время предложения составляют от 2 до 2,5 миллионов евро. “Черно-белые” не поддерживают идею оставить казахстанца в команде, поскольку со следующего сезона он будет считаться легионером», — пишет турецкое издание.