«Бешикташ» получил предложения по Зайнутдинову
Стамбульский «Бешикташ» получил предложения от российских клубов по трансферу полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.
Стамбульский «Бешикташ» получил предложения от российских клубов по трансферу полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.
«Бахтиер Зайнутдинов, которого “Бешикташ” приобрел у ЦСКА в начале сезона за 4,5 миллиона евро, получил предложения от нескольких команд из России.
В число команд, сделавших предложения 25-летнему игроку, выступающему за сборную Казахстана, входят московский “Спартак” и “Краснодар”. “Бешикташ” назначил цену за Зайнутдинова в 4−5 миллионов евро.
В настоящее время предложения составляют от 2 до 2,5 миллионов евро. “Черно-белые” не поддерживают идею оставить казахстанца в команде, поскольку со следующего сезона он будет считаться легионером», — пишет турецкое издание.
Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года. Его контракт с турецким клубом истекает в 2027 году. Казахстанец не является легионером в Турции.
В текущем сезоне турецкой Суперлиги Зайнудинов провел 24 матча. Также в его активе пять матчей в Лиге конференций.