Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
СКА-Хабаровск
Динамо
Футбол. Кубок России
20:00
Химки
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Бернли
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
Все события
14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Картавый Ник: «Дзюба и Быстров — идеальные игроки для медиафутбола. А эти упыри идут к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ»

"Вот есть Дзюба. Он идеальный футболист для медиафутбола: у него есть бэкграунд, футбольные качества, он сумасшедший человек, будет делать шоу.

Картавый Ник: «Дзюба и Быстров — идеальные игроки для медиафутбола. А эти упыри идут к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ» | Источник: Sports.Ru

Быстров — вот вам идеальный медиафутболист: нахлобучился и полетел. Роман Широков — но ему нельзя, он сразу будет бить людей. Еще есть Дмитрий Сычев.

Вот так добавляйте футболистов. А что сделали эти упыри? Взяли бабки у букмекера и пришли к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ.

А зарплата там 30−50 тысяч. Еще и ездить куда-то надо. Ладно, в ФНЛ, допустим, 100 тысяч. И ты играешь хрен знает где, хрен знает с кем, на тебя приходит 8 человек.

И тут приходят красивые ребята с камерами и предлагают зарплату в 150 тысяч. Ты еще бабам можешь говорить, что ты медийный. На тебя будут ходить какие-то люди. Все то же самое: форма, тренировки. И можно посылать всех«, — заявил спортивный директором академии “Арис” Лимасол.

Читайте также от «Sports»
«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру
Ярость СКА от вылета из плей-офф! 10 секунд били соперника клюшками – искали шайбу
Кто главный трэштокер нашей фигурки? Этери, Ягудин, Рудковская и их солидные конкуренты
«Самоирония делает неуязвимым». Правила Василия Уткина – рассказывают его ученики-комментаторы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь