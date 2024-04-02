Картавый Ник: «Дзюба и Быстров — идеальные игроки для медиафутбола. А эти упыри идут к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ»

Быстров — вот вам идеальный медиафутболист: нахлобучился и полетел. Роман Широков — но ему нельзя, он сразу будет бить людей. Еще есть Дмитрий Сычев.
Вот так добавляйте футболистов. А что сделали эти упыри? Взяли бабки у букмекера и пришли к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ.
А зарплата там 30−50 тысяч. Еще и ездить куда-то надо. Ладно, в ФНЛ, допустим, 100 тысяч. И ты играешь хрен знает где, хрен знает с кем, на тебя приходит 8 человек.
И тут приходят красивые ребята с камерами и предлагают зарплату в 150 тысяч. Ты еще бабам можешь говорить, что ты медийный. На тебя будут ходить какие-то люди. Все то же самое: форма, тренировки. И можно посылать всех«, — заявил спортивный директором академии “Арис” Лимасол.