Вейгандт о переходе в «Интер Майами»: «Возможность сыграть с Месси повлияла на решение, быть его партнером — мечта. Лео, Суарес, Бускетс, Альба — примеры для подражания»

Я хотел играть в одной команде с этими великими звездами. Я многому могу у них научиться.
Возможность сыграть с Лео Месси сразу повлияла на мое решение. Быть его партнером по команде — это мечта. Я счастлив. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь команде достичь целей.
Я уже был знаком с Лео, я был с ним в сборной Аргентины, но возможность стать его одноклубником — это чудесно и очень хорошо для моей карьеры", — сказал защитник.
Также Вейгандт рассказал о желании учиться у Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серджи Бускетса.
«Это футболисты высокого статуса, которые многое пережили, выиграли много трофеев. Они помогли мне влиться в команду. Они отличные люди. Мы, молодые футболисты, стараемся равняться на них, они прекрасный пример для подражания», — отметил 24-летний аргентинец.