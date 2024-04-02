Вейгандт о переходе в «Интер Майами»: «Возможность сыграть с Месси повлияла на решение, быть его партнером — мечта. Лео, Суарес, Бускетс, Альба — примеры для подражания» | Источник: Sports.Ru

Я хотел играть в одной команде с этими великими звездами. Я многому могу у них научиться.

Возможность сыграть с Лео Месси сразу повлияла на мое решение. Быть его партнером по команде — это мечта. Я счастлив. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь команде достичь целей.

Я уже был знаком с Лео, я был с ним в сборной Аргентины, но возможность стать его одноклубником — это чудесно и очень хорошо для моей карьеры", — сказал защитник.

Также Вейгандт рассказал о желании учиться у Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серджи Бускетса.