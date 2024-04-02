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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Вейгандт о переходе в «Интер Майами»: «Возможность сыграть с Месси повлияла на решение, быть его партнером — мечта. Лео, Суарес, Бускетс, Альба — примеры для подражания»

«Марадона позвонил мне [в 2020 году из “Химнасии”], и я согласился без раздумий. Тут была такая же ситуация. Когда мой агент сообщил мне, что меня хочет “Интер Майами”, я долго не думал.

Вейгандт о переходе в «Интер Майами»: «Возможность сыграть с Месси повлияла на решение, быть его партнером — мечта. Лео, Суарес, Бускетс, Альба — примеры для подражания» | Источник: Sports.Ru

Я хотел играть в одной команде с этими великими звездами. Я многому могу у них научиться.

Возможность сыграть с Лео Месси сразу повлияла на мое решение. Быть его партнером по команде — это мечта. Я счастлив. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь команде достичь целей.

Я уже был знаком с Лео, я был с ним в сборной Аргентины, но возможность стать его одноклубником — это чудесно и очень хорошо для моей карьеры", — сказал защитник.

Также Вейгандт рассказал о желании учиться у Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серджи Бускетса.

«Это футболисты высокого статуса, которые многое пережили, выиграли много трофеев. Они помогли мне влиться в команду. Они отличные люди. Мы, молодые футболисты, стараемся равняться на них, они прекрасный пример для подражания», — отметил 24-летний аргентинец.

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