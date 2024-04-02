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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кьеллини о сильнейших партнерах: «Буффон и Роналду. Джанлуиджи — лучший вратарь в истории, а Криштиану — в пантеоне великих»

"Одни из сильнейших игроков, с которыми я играл — это, безусловно, Буффон и Роналду.

Кьеллини о сильнейших партнерах: «Буффон и Роналду. Джанлуиджи — лучший вратарь в истории, а Криштиану — в пантеоне великих» | Источник: Sports.Ru

Буффон — лучший вратарь в истории футбола, а Криштиану, в зависимости от вашей точки зрения, один из двух, трех, четырех или пяти лучших игроков в истории этого вида спорта. Он определенно входит в пантеон великих футболистов«, — сказал бывший защитник “Ювентуса” и сборной Италии.

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