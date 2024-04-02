Кьеллини о сильнейших партнерах: «Буффон и Роналду. Джанлуиджи — лучший вратарь в истории, а Криштиану — в пантеоне великих» | Источник:

Буффон — лучший вратарь в истории футбола, а Криштиану, в зависимости от вашей точки зрения, один из двух, трех, четырех или пяти лучших игроков в истории этого вида спорта. Он определенно входит в пантеон великих футболистов«, — сказал бывший защитник “Ювентуса” и сборной Италии.