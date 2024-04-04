Знаменитого футболиста СССР завербовал КГБ после окончания карьеры. Чем он занимался и сколько зарабатывал | Источник: Sport24

Во времена СССР силовые ведомства курировали футбольные клубы, вроде «Динамо» и ЦСКА. А те в свою очередь, пользуясь властью, нередко забирали к себе талантливых со всей страны под предлогом службы в армии. Но с другой стороны, также частенько в качестве благодарности за верность помогли устраиваться после окончания карьеры.

Некоторые футболисты ЦСКА получали звание и могли связать свою жизнь с службой. А динамовцев устраивали дипкурьерами, в милицию и, что сейчас представить невозможно, в КГБ!

Именно так сложились судьбы известных защитников Бориса Кузнецова и Валерия Зыкова. Как же работал в КГБ Зыков?

Знаменитый защитник, гремевший на всю страну и капитанивший в «Динамо» в 1970-х, закончил карьеру довольно рано — всего в 31 год. «В 1975-м команду возглавил Севидов и решил резко обновить состав. Здоровье позволяло. Но в московские клубы не звали, а ехать черт-те куда не хотелось. Да и звездочки удерживали», — объяснял свое желание так рано распрощаться с футболом Зыков в интервью «СЭ».

Следующие пару лет Валерий бегал с ветеранами, а в 1978-м вдруг оказался в КГБ. Разумеется, по знакомству.

«Бывший тесть рекомендовал. Жена торпедовца Соломатина после развода вышла замуж за Андрея Агекяна, полковника КГБ. Работал во втором управлении, которое отвечало за контрразведку. А “семерка” — за наружное наблюдение. Как-то говорит мне: “Валера, ты очень хорошо машину водишь. Давай к нам”. Так и закрутилось», — вспоминал те годы Зыков.

Поначалу в «конторе» новоиспеченный чекист обучался — водил легковушки и грузовики, получал права третьего класса. И лишь затем приступил к работе.

Главной обязанностью Зыкова оказалась слежка. Он водил различные виды транспорта — от «Жигули» и «Волги» до «Чайки» и грузовиков и помогал коллегами следить за целями.

«В основном пасли американских дипломатов. Но и среди сотрудников других посольств были те, кого подозревали в причастности к спецслужбам. Работал не один. Со мной всегда минимум две машины были. По рации переговариваетесь, кто в сторону уходит, кто поближе пристраивается… Миллион заморочек. Если объект из машины выходил, бежали за ним. Обычно это делали ребята помоложе, а я оставался за рулем», — вспоминал бывший футболист.

Зыков скромно уточнял, что, в основном, в его работе не случалось чего-то необычного. Но однажды ему довелось поймать шпиона.

«То был наш соотечественник, завербованный американцами. Долго его вели, потом приняли. Подошли с напарником, показали “корочки”: “Пройдемте”. Запихнули в машину и отвезли куда надо. Даже не сопротивлялся», — говорил защитник.

На своей новой работе Зыков получал солидные деньги — в месяц выходило около 300 рублей. Для наглядности, столько же он зарабатывал со всеми надбавками и премиями, когда играл в «Динамо».

Впрочем, несмотря на шикарные выплаты, надолго Зыков в КГБ не задержался, уйдя в отставку звании капитана.

«В 1989-м, когда исполнилось 45, ушел на пенсию. Начальство отговаривало от ухода: “Не спеши. Через годик-другой получишь майора”. Но я уже не хотел оставаться. Дома почти не бывал! Мало того, что график ненормированный, так еще суббота, воскресенье и праздничные дни всегда заняты. Обязательно кого-то пасешь. А у меня жена, дочка. Я их толком не видел. Надоело!», — признавался футболист.