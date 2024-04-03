Месси вернулся к тренировкам перед игрой с «Монтерреем» в Кубке КОНКАКАФ. Его участие в матче под вопросом | Источник: Sports.Ru

"Сейчас я не знаю [сыграет ли Месси], но он тренировался. Мы все еще думаем, у нас есть еще 24 часа.

Лионель травмирован, и мы должны следить за его игровым временем. Завтра у нас важная игра, но мы должны учесть, что апрель только начинается. Для нас все только начинается, и мы не можем подвергать риску наших игроков. Мы определим, как будет лучше для Лео и любого другого игрока, и затем примем правильное решение.

Мы должны подойти к матчу без каких-либо оправданий. Реальность такова, что в настоящее время у нас есть проблемы из-за травм, которые мешают нам. В раздевалке всегда возникает ощущение, что через неделю мы будем в полном составе, а спустя неделю что-то происходит. В последние пару недель мы сталкивались с различными ситуациями, но надеемся, что сыграем хорошо, несмотря на потери. Хотя, конечно, когда у нас будут все игроки, мы станем сильнее.