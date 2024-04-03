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00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кьеллини о Роналду: «Криштиану очень требователен — хотел все время побеждать, забивать и бить рекорды, и он продолжает это делать. Было честью играть с ним»

— Как бы вы в двух словах охарактеризовали Криштиану Роналду?

Кьеллини о Роналду: «Криштиану очень требователен — хотел все время побеждать, забивать и бить рекорды, и он продолжает это делать. Было честью играть с ним» | Источник: Sports.Ru

— Криштиану был очень требователен, он всегда хотел побеждать, и ему удалось донести это до всех. Он хотел забивать, бить все рекорды и все время выигрывать, и продолжает делать это даже сейчас. Таков Криштиану — он именно такой, каким вы его видите.

Вы можете получить представление о людях, не зная их лично, но в нем было так много всего — например, его постоянное внимание к деталям. Для меня было честью играть с ним в течение трех лет, — сказал экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии.

Роналду забил 8 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср». У 39-летнего форварда 39 (29+10) очков за 24 игры в чемпионате.

Роналду забил 56 голов и сделал 14 ассистов в 60 играх за «Аль-Наср».

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