Суд отклонил иск онлайн-кинотеатра «Окко» к «Телеспорт Групп» | Источник: © РИА Новости

Как пояснил представитель истца, в уведомлении говорилось, что договор о передаче исключительных прав на трансляции турниров, действующий до 2028 года и полностью оплаченный «Окко» авансом, приостанавливается с 31 августа по 31 декабря 2023 года.

По словам представителя ответчика, «Телеспорт» обнаружил размещение истцом фрагментов трансляций на интернет-ресурсах, не согласованных сторонами, в частности, на сайтах «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат», что является нарушением договора. Это стало одним из оснований для уведомления о приостановлении. «Телеспорт» заявил в суде встречный иск о взыскании с «Окко» 155 миллионов рублей штрафа — по 1 миллиону за каждый случай нарушения, — но суд в среду вернул его без рассмотрения.

Еще одним основанием для приостановления ответчик назвал то, что «Окко» не ответило на несколько запросов «Телеспорта» о предоставлении статистической информации, которую в свою очередь запрашивал у «Телеспорта» организатор турниров — УЕФА. По словам юриста, ответы на запросы «Телеспорт» получил только после приостановления передачи сигнала.

Истец заявил, что договор предусматривал размещение фрагментов трансляций на аффилированных с «Окко» ресурсах, каковым является сайт «Чемпионат», а «Спорт-Экспресс» не был указан в уведомлении. По словам представителя истца, в июле 2023 года «Телеспорт» передал права на трансляции Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ», который и показывал отборочные игры. Он особо отметил, что к этому времени договор истца с «Телеспортом» был уже полностью оплачен.

Представитель ответчика заявил, что период приостановления закончился, договор продолжает действовать, и за истцом сохраняется весь объем предоставленных ему прав.