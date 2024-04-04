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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

23-летний Фоден догнал Роналду, Дрогба и Лэмпарда по хет-трикам в АПЛ — 3

«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» в 31-м туре АПЛ со счетом 4:1. Полузащитник «горожан» Фил Фоден забил три мяча.

Для 23-летнего англичанина это третий хет-трик в рамках Премьер-лиги. По этому показателю он, в частности, сравнялся с Криштиану Роналду, Фрэнком Лэмпардом и Дидье Дрогба.

В возрасте до 24 лет больше хет-триков в АПЛ делали только Робби Фаулер (7), Майкл Оуэн (7), Харри Кейн (6) и Эрлинг Холанд (5).

Рекорд АПЛ по числу хет-триков принадлежит Серхио Агуэро — 12.

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