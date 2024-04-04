«Бенфика» хочет продлить контракт с Ди Марией до 2025 года
Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.
Бенфика
Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, лиссабонский клуб намерен продлить контракт с 36-летним аргентинцем до лета 2025 года. Текущее соглашение рассчитано до 2024 года.
В текущем сезоне Ди Мария провел 41 матч, в которых забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.