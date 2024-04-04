Сколько зарабатывал легендарный футболист СССР. О такой зарплате мечтали все его одноклубники

Лев Яшин — не просто великий вратарь, а настоящая глыба спорта СССР. В свое время благодаря феноменальной игре и легендарным достижениям он повлиял не только на советский футбол СССР, но и на мировой. Недаром до сих пор его включают в различные символические сборные лучших игроков планеты за всю историю.

Тем удивительнее, что несмотря на это большую часть карьеры за свой труд Лев Иванович получал сравнительно небольшие деньги — даже по меркам СССР. «Он никогда не гнался за зарплатой», — справедливо замечала супруга вратаря Валентина Яшина.

Судите сами: в 50-е Яшину выделяли в «Динамо» 2000 рублей (200 после деноминации 1961 года). Это была неплохая зарплата по меркам СССР того времени: в среднем обычный советский труженик получал около 750 рублей. Однако для футболиста бело-голубых сумма была совсем не космической. Оклады ряда игроков той команды переваливали за 3 тысячи.

Впрочем, к счастью, со временем руководство «Динамо» все-таки начало ценить вратаря по достоинству. Так что в середине и конце 1960-х Яшин уже получал такую зарплату, о которой наверняка мечтали его одноклубники. Его оклад был почти в два раза больше, чем у других лидеров команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241008&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мой оклад был 160. С премиями до 300 доходило. А у Яшина оклад — 250!», — вспоминал знаменитый защитник «Динамо» 1960-х и 1970-х Валерий Зыков.

И это без учета премий и надбавок. С ними зарплата Яшина была еще больше!

Правда, к сожалению, даже эта цифра на фоне заработка других европейских звезд казалась смешной. В 1963-м Лев Яшин сыграл за сборную мира в матче, посвященному 100-летию основания Футбольной ассоциации Англии, потом пообщался с партнерами по команде и сделал для себя очень неприятное открытие.

«Ди Стефано потряс Яшина, когда они вместе играли за сборную мира в матче, посвященному столетию английского футбола. Всем участникам подарили роскошные часы. В гостинице Ди Стефано вытащил их из кармана, подбросил и со словами: “Сейчас проверим, насколько они прочные”, ногой врезал о стену. Часы, как ни странно, уцелели», — рассказывал журналист и писатель Евгений Рубин.

«А потом Пушкаш повел всех в бар. Расплачиваясь, достал такую пачку долларов, что Яшин глазам не поверил: “Я в жизни столько не то что не заработал — даже не видел”.

Впрочем, это уже совсем другая история.