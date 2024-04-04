Второй турнир развития УЕФА пройдет в Волгограде

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с участием сборной России среди игроков не старше 16 лет пройдет в Волгограде с 23 по 29 апреля. Об этом ТАСС сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

«Юношеская сборная России (игроки не старше 2008 года рождения) сыграет на турнире развития УЕФА, который пройдет с 23 по 29 апреля в Волгограде. В соперниках — команды из Сербии, Казахстана и Ганы», — сообщили в РФС.

В 2023 году юниорские сборные России приняли участие в трех турнирах развития УЕФА. Один из них прошел в мае в Волгограде, Россия впервые принимала соревнование. В июле президент РФС Александр Дюков сообщил ТАСС, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.