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16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси, Суарес, Альба и Мартино повздорили с судьей после 1:2 от «Монтеррея». Также игроки «Майами» высказали претензии тренеру мексиканцев за слова о возможной предвзятости арбитра (FOX)

В первом матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» уступил со счетом 1:2.

Месси, Суарес, Альба и Мартино повздорили с судьей после 1:2 от «Монтеррея». Также игроки «Майами» высказали претензии тренеру мексиканцев за слова о возможной предвзятости арбитра (FOX) | Источник: Sports.Ru

Как сообщает FOX Sports, после матча несколько игроков «Интер Майами» и главный тренер команды Херардо Мартино высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу. В числе игроков были, в частности, Луис Суарес, Жорди Альба и Лионель Месси, не попавший в заявку на матч из-за повреждения.

Кроме того, после игры игроки «Интер Майами» повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом, который перед матчем выразил опасения по поводу возможной предвзятости судейства, связанной с фигурой Лионеля Месси.

«Судьи, руководство, люди — все, что связано с Месси, может влиять на спортивные и неспортивные решения. Все мы знаем, что дела складываются не в пользу “Монтеррея”. Все понимают, что футбол — это бизнес», — сказал Ортис.

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