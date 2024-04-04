Месси, Суарес, Альба и Мартино повздорили с судьей после 1:2 от «Монтеррея». Также игроки «Майами» высказали претензии тренеру мексиканцев за слова о возможной предвзятости арбитра (FOX) | Источник: Sports.Ru

Как сообщает FOX Sports, после матча несколько игроков «Интер Майами» и главный тренер команды Херардо Мартино высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу. В числе игроков были, в частности, Луис Суарес, Жорди Альба и Лионель Месси, не попавший в заявку на матч из-за повреждения.

Кроме того, после игры игроки «Интер Майами» повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом, который перед матчем выразил опасения по поводу возможной предвзятости судейства, связанной с фигурой Лионеля Месси.