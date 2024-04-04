В ЮАР застрелили 24-летнего футболиста во время угона его машины

Убийство произошло в среду вечером. Как сообщает Mirror со ссылкой на представителя полиции Гаутенга подполковника Мавела Масондо, во время ожидания обслуживания на заправке двое вооруженных преступников направили на футболиста оружие, вытащили его из автомобиля и выстрелили ему в верхнюю часть тела. Затем один из неизвестных сел в машину жертвы и уехал с заправки. Спортсмена доставили в больницу, но врачи не смогли спасти футболиста.