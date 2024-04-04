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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ЮАР застрелили 24-летнего футболиста во время угона его машины

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Южноафриканский футболист Люк Флерс был застрелен во время угона его автомобиля в Йоханнесбурге, сообщается на сайте бывшего клуба игрока «Кайзер Чифс».

Убийство произошло в среду вечером. Как сообщает Mirror со ссылкой на представителя полиции Гаутенга подполковника Мавела Масондо, во время ожидания обслуживания на заправке двое вооруженных преступников направили на футболиста оружие, вытащили его из автомобиля и выстрелили ему в верхнюю часть тела. Затем один из неизвестных сел в машину жертвы и уехал с заправки. Спортсмена доставили в больницу, но врачи не смогли спасти футболиста.

«Руководство “Кайзер Чифс”, игроки и техническая команда глубоко расстроены таким печальным событием. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям в это чрезвычайно трудное время», — говорится в заявлении футбольной команды.

Флерсу было 24 года. Он выступал за «Кайзер Чифс» с 2023 по 2024 годы. Также защитник выступал за юношескую и молодежную сборные ЮАР.

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