Легендарный футболист заявил о фантастическом сходстве России и Бразилии

Кафу заявил о фантастическом сходстве стран. «Два народа, которые наслаждаются жизнью. При этом в Бразилии адские пробки на дорогах, как и в России. В обеих странах люди влюблены в футбол. Я думаю, нас объединяют жизнерадостность и патриотизм», — поделился он.