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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Легендарный футболист заявил о фантастическом сходстве России и Бразилии

Легендарный футболист Кафу сравнил Россию и Бразилию. Его слова приводит «Чемпионат».

Источник: AP 2023

Кафу заявил о фантастическом сходстве стран. «Два народа, которые наслаждаются жизнью. При этом в Бразилии адские пробки на дорогах, как и в России. В обеих странах люди влюблены в футбол. Я думаю, нас объединяют жизнерадостность и патриотизм», — поделился он.

Кафу также высказался об отстранении России от международных турниров. Он посчитал, что страна должна отстаивать свое право выступать в отборе чемпионата мира.

Кафу — двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002). Он является единственным футболистом, сыгравшим в трех финальных матчах мундиалей.

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