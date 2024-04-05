Кафу о Неймаре: «Граненый талант. Он важен для мирового футбола — продолжит выступать за сборную, надеюсь» | Источник: Sports.Ru

— Вообще, у мирового футбола такая тенденция — все трансформируется. Бразилия прошла через ужасный период. Результата не было. Поменялось три тренера. Сейчас командой руководит Доривал. В первых двух матчах он одержал две важные победы. Думаю, наш футбол сейчас вступает в новую эпоху. Бразилия еще будет сверкать своими результатами.

— За вами остается рекорд по количеству матчей в составе сборной Бразилии — 146. У Неймара сейчас 126. Думаете, он превзойдет вас?

— Рекорды ведь для того и существуют, чтобы их побили. В какой-то момент тот или иной футболист обойдет.

— Но вы думаете, это будет Неймар или кто-то другой? А то у него постоянно травмы.

— Мы этого не знаем. Непонятно даже, поедет ли он на Кубок Америки этим летом. Я надеюсь, что Неймар продолжит выступать за сборную. Он важен для всего мирового футбола. Просто граненый талант.

— Как вы думаете, он поедет на следующий чемпионат мира?