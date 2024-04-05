Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Манчестер Юнайтед
43
Футбол. Зарубежный
4.04
Гранада
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
4.04
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
31
Все события
11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кафу о Неймаре: «Граненый талант. Он важен для мирового футбола — продолжит выступать за сборную, надеюсь»

— Что происходит со сборной Бразилии? Результаты в последние годы не очень.

Кафу о Неймаре: «Граненый талант. Он важен для мирового футбола — продолжит выступать за сборную, надеюсь» | Источник: Sports.Ru

— Вообще, у мирового футбола такая тенденция — все трансформируется. Бразилия прошла через ужасный период. Результата не было. Поменялось три тренера. Сейчас командой руководит Доривал. В первых двух матчах он одержал две важные победы. Думаю, наш футбол сейчас вступает в новую эпоху. Бразилия еще будет сверкать своими результатами.

— За вами остается рекорд по количеству матчей в составе сборной Бразилии — 146. У Неймара сейчас 126. Думаете, он превзойдет вас?

— Рекорды ведь для того и существуют, чтобы их побили. В какой-то момент тот или иной футболист обойдет.

— Но вы думаете, это будет Неймар или кто-то другой? А то у него постоянно травмы.

— Мы этого не знаем. Непонятно даже, поедет ли он на Кубок Америки этим летом. Я надеюсь, что Неймар продолжит выступать за сборную. Он важен для всего мирового футбола. Просто граненый талант.

— Как вы думаете, он поедет на следующий чемпионат мира?

— Впереди еще много времени, а он часто страдает из-за травм. Нужно сначала восстановиться, чтобы понять по мундиалю. Это такой игрок, который нужен любой команде, — сказал бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Кафу.

Читайте также от «Sports»
«Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер
«Весь сезон такие голы засчитывались». Ротенберг не понимает отмену шайбы СКА
Россиянка разгромила лучшую теннисистку мира Швентек в Майами! Как?
Конфликты Абаскаля до «Спартака»: получал по лицу, разносил боссов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь