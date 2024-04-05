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13:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Нигматуллин: в Майами чертовски скучно. Каждое утро приходишь на океан и полдня проводишь

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о жизни в Соединённых Штатах Америки.

Нигматуллин: в Майами чертовски скучно. Каждое утро приходишь на океан и полдня проводишь | Источник: Чемпионат.com

«Я же последние три года жил за океаном, и, честно говоря, так соскучился по тому, чтобы жизнь кипела так, как она кипит в Москве, поэтому посидел сейчас уже с ноября. В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно. Почему? Ну, первый год был хорошо. Да, пока я там проехал, объехал. Ну, и каждое утро ты приходишь, скучно, приходишь на океан, полдня там проводишь», — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёром внутреннего первенства. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан Нигматуллин принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что в период с 1995 по 1997 год голкипер выступал за «Спартак», с которым два раза выигрывал чемпионат России.

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