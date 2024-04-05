Нигматуллин: в Майами чертовски скучно. Каждое утро приходишь на океан и полдня проводишь

«Я же последние три года жил за океаном, и, честно говоря, так соскучился по тому, чтобы жизнь кипела так, как она кипит в Москве, поэтому посидел сейчас уже с ноября. В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно. Почему? Ну, первый год был хорошо. Да, пока я там проехал, объехал. Ну, и каждое утро ты приходишь, скучно, приходишь на океан, полдня там проводишь», — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».