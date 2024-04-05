Бывший голкипер «Спартака» Дасаев рассказал, что ощущает популярность

«Естественно. На улицах и в метро берут автографы. В мире тоже: куда ни поедешь, везде узнают. Когда последний раз летал в Испанию, не пристегнулся в машине — за рулём была жена. Нас догнал милиционер на мотоцикле и остановил. Смотрит на меня: “Дасаев?” — “Дасаев”. Отпустил. Столько времени прошло, а узнают не только в Испании, но и в других странах. Тот же Инфантино постоянно спрашивает о здоровье. Мы не друзья, но давно знакомы. Пишут из заграничных СМИ», — сказал Дасаев.