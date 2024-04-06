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15:13 (мск), источник: Московский комсомолец

Экс-жена Пике — Шакира нашла себе ухажера помоложе: фото колумбийской красотки и ее нового спутника

Бывшая жена Жерара Пике, Шакира, старается наладить свою личную жизнь после сложного расставания с футболистом.

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фотографий
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фотографий

Недавно Шакира заявила, что Пике сдерживал ее развитие, и теперь, когда она свободна от семейных уз, она может полностью посвятить себя себе и своему творчеству. Так, во время съемок своего нового клипа, певица нашла и новую любовь. Ее новым избранником стал 31-летний британский актер Люсьен Лавискант. Судя по всему, они понравились друг другу во время работы, а после были замечены на романтическом свидании.

Однако для Шакиры все может закончиться разочарованием. Близкие друзья колумбийской красавицы считают, что Люсьен просто использует известность Шакиры для повышения своей популярности и узнаваемости.

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