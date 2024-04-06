«Чертовски скучно». Нигматуллин — о том, почему вернулся в Москву из США
Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин рассказал, почему вернулся в Москву из США.
Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин рассказал, почему вернулся в Москву из США.
"Я же последние три года жил за океаном и, честно говоря, так соскучился по тому, чтобы жизнь кипела так, как она кипит в Москве, поэтому сейчас здесь с ноября. В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно.
Первый год был хорошо. Пока я там проехал, объехал.
Ну и каждое утро ты приходишь, скучно, приходишь на океан, полдня там проводишь«, — сказал Нигматуллин в ютуб-шоу “Это футбол, брат!”.