Один из самых богатых футболистов скоро вновь станет отцом: фото прекрасной модели Аманды Кимберли

Безусловно, Неймар является одним из лучших футболистов планеты и, следовательно, одним из самых богатых. Однако его слава не ограничивается только футбольными достижениями. Неймар также известен своей любовью к женщинам. И если за свою взрослую футбольную карьеру он сменил всего три клуба, то его спутницы менялись гораздо чаще, и он стал отцом двоих детей от двух разных женщин.

Не так давно стало известно, что Неймар снова станет отцом, и его ребенок родится от модели Аманды Кимберли. Аманда не так активна в социальных сетях, как предыдущие возлюбленные Неймара, но она держит своих подписчиков в курсе того, как протекает ее беременность. Именно через социальные сети она сообщила, что ждет дочь, и недавно опубликовала фотосессию, на которой показала, как она выглядит сейчас.