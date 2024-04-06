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15:10 (мск), источник: Московский комсомолец

Один из самых богатых футболистов скоро вновь станет отцом: фото прекрасной модели Аманды Кимберли

В бразильском издании «Lance!» подсчитали заработок нападающего «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара. Они учли его зарплату, спонсорские контракты и другие доходы и выяснили, что за всю свою карьеру он заработал 933 миллиона евро.

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Безусловно, Неймар является одним из лучших футболистов планеты и, следовательно, одним из самых богатых. Однако его слава не ограничивается только футбольными достижениями. Неймар также известен своей любовью к женщинам. И если за свою взрослую футбольную карьеру он сменил всего три клуба, то его спутницы менялись гораздо чаще, и он стал отцом двоих детей от двух разных женщин.

Не так давно стало известно, что Неймар снова станет отцом, и его ребенок родится от модели Аманды Кимберли. Аманда не так активна в социальных сетях, как предыдущие возлюбленные Неймара, но она держит своих подписчиков в курсе того, как протекает ее беременность. Именно через социальные сети она сообщила, что ждет дочь, и недавно опубликовала фотосессию, на которой показала, как она выглядит сейчас.

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