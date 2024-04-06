Генсек РФС Митрофанов: ретро-матч в Волгограде стал главным событием прошлогодней весны | Источник: Чемпионат.com

«Ретро-матч Победы в Волгограде был посвящён важнейшей дате в истории нашей страны — 80-летию Сталинградской битвы — и представлял собой реконструкцию легендарного матча “На Руинах Сталинграда”. РФС не мог обойти вниманием это событие и совместно с правительством Волгоградской области постарался подарить людям праздник, отдать дань памяти героям Великой Отечественной Войны.

Считаю, нам это удалось. За игрой легенд отечественного футбола следили 36 000 зрителей на стадионе и несколько миллионов у экранов телевизоров. Матч стал главным событием прошлогодней весны«, — приводит слова Митрофанова “РБ Спорт”.

Ретро-матч представлял собой реконструкцию знаменитой встречи сталинградского «Динамо» и «Спартака» в мае 1943 года. Этот матч РФС провёл совместно с правительством Волгоградской области, постаравшись при организации максимально подробно воссоздать визуальный образ легендарной игры 80-летней давности — от формы команд до ретро-автобусов, на которых футболисты прибыли на стадион.